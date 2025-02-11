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11 февраля 2025, 20:36

«Ленинградец» одержал победу над сборной КНДР в товарищеском матче

Алина Савинова

«Ленинградец» под руководством Вадима Евсеева обыграл сборную КНДР в товарищеском матче на сборах в Белеке — 3:2.

За российскую команду голы забили Руслан Казаков, Дмитрий Барков и Иван Маркелов.

Следующий товарищеский матч «Ленинградец» проведет 15 февраля с московской «Родиной».

Команда Евсеева выступает в дивизионе «Золото» второй лиги и занимает третье место в турнирной таблице. Сборная КНДР располагается на 115-й позиции в рейтинге ФИФА.

Товарищеский матч

«Ленинградец» (Россия) — сборная КНДР — 3:2

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Сборная КНДР по футболу
ФК Ленинградец
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