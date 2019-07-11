Лэмпард доволен результатом первого матча у руля "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после ничьей с "Богемиансом"​ в первом матче у руля "синих" отметил, что игра получилась трудной. По его словам, победа в товарищеских встречах – это не главное.

– Это была трудная игра, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – Мы лишь недавно приступили к тренировкам и провели первый матч уже через несколько дней после начала работы. Поэтому сегодня нам было сложно с точки зрения физики. Мы давали футболистам достаточно серьезные нагрузки на тренировках, в том числе и сегодня с утра. Я хочу заложить фундамент на предстоящий сезон, ведь именно для этого необходим подготовительный период.

Безусловно, мы всегда стремимся к победе, но в таких матчах это не главное. Здесь важно, чтобы каждый игрок набрал необходимую форму и постарался добиться максимальной пользы. Мы довольны результатом в целом, и я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых игроков.

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