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13 февраля 2025, 20:18

Кузнецов о товарищеских матчах сборной России: «Карпин будет играть на победу»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Белоруссии, Замбии и Нигерии.

Футболисты сборной России в&nbsp;товарищеском матче против Кубы.Стали известны еще три соперника сборной России. В марте и июне команда сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

«Нигерия — очень хороший уровень. Я не знаю, что за команда Замбия. С Беларусью мы уже играли, там преимущество было заметное, поэтому... Если нет ничего, то нормально. Но Нигерия — это самый лучший соперник, также как ранке был Камерун.

Стоит ли в трех матчах ожидать три победы? Это я не знаю, смотря какими составами планирует играть главный тренер. Я думаю, что может быть будут какие-то эксперименты новые, чтобы посмотреть на других игроков. Но естественно Валерий Карпин будет играть на победу», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

Ранее в четверг сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии. Игры пройдут в мартовское и июньское окна ФИФА. В марте Россия проведет матч с Замбией, 6 июня сыграет дома с Нигерией, а 10 июня — на выезде с Белоруссией.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Кузнецов
Сборная России по футболу
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