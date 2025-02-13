Кузнецов о товарищеских матчах сборной России: «Карпин будет играть на победу»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Белоруссии, Замбии и Нигерии.

«Нигерия — очень хороший уровень. Я не знаю, что за команда Замбия. С Беларусью мы уже играли, там преимущество было заметное, поэтому... Если нет ничего, то нормально. Но Нигерия — это самый лучший соперник, также как ранке был Камерун.

Стоит ли в трех матчах ожидать три победы? Это я не знаю, смотря какими составами планирует играть главный тренер. Я думаю, что может быть будут какие-то эксперименты новые, чтобы посмотреть на других игроков. Но естественно Валерий Карпин будет играть на победу», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

Ранее в четверг сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии. Игры пройдут в мартовское и июньское окна ФИФА. В марте Россия проведет матч с Замбией, 6 июня сыграет дома с Нигерией, а 10 июня — на выезде с Белоруссией.