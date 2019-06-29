"Крылья Советов" с Комбаровым уступили чешскому "Банику" в товарищеской игре

"Крылья Советов" проиграли чешскому "Банику" (0:1) в товарищеском матче на сборах в Словении. В составе российского клуба с капитанской повязкой на игру вышел экс-игрок "Спартака", защитник Дмитрий Комбаров.
Товарищеский матч
"Крылья Советов" – "Баник О" – 0:1 (0:0)
Гол: Диоп, 84.
"Крылья Советов": Овсянников (Конюхов, 46), Чичерин (Бурлак, 30), Карпов (Полуяхтов, 30), Рохель (Зотов, 30), Тимофеев (Мияйлович, 30), Антон (Терехов, 30), Зиньковский (Смирнов, 30), Комбаров (Гасилин, 30), Кабутов, Якуба (Шейдаев, 30), Соболев (Голенков, 30).
Пропускаем на 84-й минуте. pic.twitter.com/rVltGB5tlh— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 июня 2019 г.
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