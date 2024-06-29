«Крылья Советов» проиграли КАМАЗу в товарищеском матче

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КАМАЗ обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче — 2:1.

У победителей отличились Павел Горелов и Борис Фартуна. У самарцев отличился Франко Ороско.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» — КАМАЗ — 1:2 (1:1)

Голы: Ороско, 33 (1:0). Горелов, 39 (1:1). Фартуна, 75 (1:2).

«Крылья Советов»: Песьяков (Фролов, 46), Рассказов (Зотов, 46), Гапонов (Лысов, 46), Евгеньев (Ежов, 46, Бобер, 80), Печенин (Костанца, 40. Солдатенков, 70), Витюгов (Рахманович, 46. Цыпченко, 80), Соколов (Бабкин, 46), Иванисеня (Бобер, 40. Попов, 65), Ороско (Грибакин, 46), Гарре (Пушкарев, 46), Шитов (Писарский, 46).