Круговой — о матче с «Фенербахче»: «Атмосфера — кайф, почти как в Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал об атмосфере на матче с турецким «Фенербахче» (2:2).

«Атмосфера на игре — кайф. Много болельщиков, хоть и не наших. Мне очень понравилось здесь играть. Я в Турции вроде бы еще не играл. Так что первый опыт. Классный и необычный. Можно сказать, что почти как в Лиге чемпионов. Если бы еще сделали вывески под этот турнир — было бы похоже. Спасибо руководству, что нашли такой матч. Каждый футболист скучает по международным встречам», — приводит «Чемпионат» слова Кругового.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» прошел 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».