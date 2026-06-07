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7 июня, 21:01

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Украина, игра закончена досрочно

Кристиан Эриксен.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

На 65-й минуте 34-летний футболист упал на газон. Главный судья встречи остановил игру, чтобы хавбеку оказали необходимую помощь. Спустя 10 минут арбитр объявил, что матч закончен досрочно.

На Евро-2021 во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен тоже терял сознание — тогда у полузащитника случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.

Кристиан Эриксен.«Для меня было важно вернуться полноценным мужчиной и отцом»: Эриксен рассказал, как пережил остановку сердца

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Кристиан Эриксен
Сборная Дании по футболу
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