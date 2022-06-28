«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Быки» отличились на 15-х минутах в начале каждого из таймов. Голы забили Эдуард Сперцян и Ираклий Манелов.

Матч состоялся на стадионе академии «Краснодара» и проходил в закрытом режиме.

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Товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0 (1:0)

Голы: Сперцян, 15 — с пенальти (1:0). Манелов, 60 (2:0).

«Ростов» (первый тайм): Бабурин, Терентьев, Калинин, Мухин, Прохин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Селява, Голенков, Нтумба Муамба.

28 июня. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар».