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«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

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«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Быки» отличились на 15-х минутах в начале каждого из таймов. Голы забили Эдуард Сперцян и Ираклий Манелов.

Матч состоялся на стадионе академии «Краснодара» и проходил в закрытом режиме.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0 (1:0)

Голы: Сперцян, 15 — с пенальти (1:0). Манелов, 60 (2:0).

«Ростов» (первый тайм): Бабурин, Терентьев, Калинин, Мухин, Прохин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Селява, Голенков, Нтумба Муамба.

28 июня. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Франция U19 0
Израиль U19 0
1-й тайм

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
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Франсиско Черундоло 4 3 6 4
Рафаэль Надаль 6 6 3 6
Матч завершен

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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