Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:33

Корниленко о матче-легенд России и Белоруссии: «Хочу увидеть полные трибуны!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча-легенд между сборными России и Белоруссии.

«Матч легенд сборных Белоруссии и России должен собрать большое количество болельщиков на стадионе «Динамо». Уверен, что белорусская публика очень соскучилась по ярким матчам, это показала товарищеская игра национальных команд обеих стран, собралось много людей. Организация со стороны РФС и АБФФ была на высоком уровне, думаю, что в этот раз будет также весело и ярко. Хочу увидеть полные трибуны. Тем более когда такое событие приурочено ко Дню независимости Республики Беларусь и ее освобождению от фашистов. Мы должны помнить, какое это было страшное и сложное время и каких жертв стоила свобода для народов России и Белоруссии. Это большой праздник и его нужно ценить», — заявил Корниленко «СЭ».

Российский футбольный союз (РФС) при поддержке Белорусской федерации футбола (АБФФ) проведет первый ретро-матч за пределами страны. Он состоится на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 7 июля. Начало встречи — в 16.30.

Сергей Корниленко
РФС
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
5
1
Читайте также
Нидерланды 21 июня сыграют с Францией на Евро-2024
Конюхов: «Плохо отношусь к Овечкину, не уважаю его и руки бы не подал»
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Кордобы помог сборной Колумбии обыграть Боливию

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости