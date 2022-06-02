Корнеев раскритиковал сборную Италии после поражения от Аргентины

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал поражение Италии от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.

«В тренерском штабе полная неразбериха. Какие-то записки суют. Еще бы перед иконой помолились», — сказал Корнеев в эфире «Все на матч»

Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.