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Сегодня, 00:23

Корнеев раскритиковал сборную Италии после поражения от Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал поражение Италии от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.

«В тренерском штабе полная неразбериха. Какие-то записки суют. Еще бы перед иконой помолились», — сказал Корнеев в эфире «Все на матч»

Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Игорь Корнеев
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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