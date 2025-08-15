Футбол
15 августа, 06:28

Конте выбежал на поле во время товарищеского матча против «Олимпиакоса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте был недоволен действиями игроков «Олимпиакоса» (2:1) в товарищеском матче.

На 36-й минуте встречи 56-летний специалист выбежал на поле после фола нападающего греческой команды Аюба Эль-Кааби. Когда Конте оказался на газоне, вспыхнула небольшая потасовка между игроками.

Арбитр встречи показал желтую карточку Эль-Кааби за фол, а Конте отделался устным предупреждением. Спустя 2 минуты конфликт был улажен и игра продолжилась.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
ФК Олимпиакос (Пирей)
