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Сегодня, 20:03

Тюкавин: «Овечкин вытеснил меня из состава только первые 10 минут»

Константин Тюкавин ответил на вопрос про конкуренцию с Александром Овечкиным
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на шуточный вопрос про конкуренцию с хоккеистом Александром Овечкиным.

Овечкин примет участие в товарищеском матче против «Амкала», В этой встрече он будет капитаном бело-голубых.

«Овечкин вытеснил меня из состава? Только первые 10 минут», — заявил Тюкавин «СЭ».

24 июня Овечкин подписал с футбольным клубом контракт на один матч.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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