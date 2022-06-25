Тюкавин: «Овечкин вытеснил меня из состава только первые 10 минут»

Константин Тюкавин ответил на вопрос про конкуренцию с Александром Овечкиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на шуточный вопрос про конкуренцию с хоккеистом Александром Овечкиным.

Овечкин примет участие в товарищеском матче против «Амкала», В этой встрече он будет капитаном бело-голубых.

«Овечкин вытеснил меня из состава? Только первые 10 минут», — заявил Тюкавин «СЭ».

24 июня Овечкин подписал с футбольным клубом контракт на один матч.