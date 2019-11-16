Колумбия обыграла Перу, забив на 93-й минуте

Сборная Колумбии выиграла у Перу в товарищеском матче (1:0). Единственный гол был забит на 3-й добавленной минуте.

Товарищеский матч

Колумбия — Перу — 1:0 (0:0)

Гол: Морелос, 90+3.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Альсате, 74), Лерма, Муриэль (Мартинес, 59), Морелос, Диас (Мендоса, 61), Морено (Урибе, 46).

Перу: Гальесе, Адвинкула (Поло, 65), Корсо (Аскуэс, 90+2), Трауко, Абрам, Сантамария, Флорес, Тапия (Самбрано, 46), Акино (Бенавенте, 46), Герреро, Руидиас (Коста, 88).

Предупреждения: Корсо, 7. Лерма, 43. Морелос, 62. Мина, 71. Урибе, 86.

Судья: Марруфо (США).

16 ноября. Майами. Стадион «Хард Рок».