Хорватия обыграла Колумбию, Пашалич сделал голевую передачу
Сборная Хорватии выиграла у Колумбии в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в США.
На 2-й минуте форвард колумбийцев Джон Адольфо Ариас открыл счет. Почти сразу хорваты отыгрались — отличился Лука Вушкович. Перед перерывом форвард Игорь Матанович удвоил преимущество хорватской команды. Во второй половине голов забито не было.
Хорватский экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич отметился голевой передачей.
Во втором товарищеском матче в этом месяце Колумбия сыграет с Францией (29 марта), а Хорватия встретится с Бразилией (1 апреля).
Товарищеский матч
Колумбия — Хорватия — 1:2 (1:2)
Голы: Ариас, 2 — 1:0. Вушкович, 6 — 1:1. Матанович, 42 — 1:2.
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