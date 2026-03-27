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27 марта, 04:27

Хорватия обыграла Колумбию, Пашалич сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Вушкович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сборная Хорватии выиграла у Колумбии в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в США.

На 2-й минуте форвард колумбийцев Джон Адольфо Ариас открыл счет. Почти сразу хорваты отыгрались — отличился Лука Вушкович. Перед перерывом форвард Игорь Матанович удвоил преимущество хорватской команды. Во второй половине голов забито не было.

Хорватский экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич отметился голевой передачей.

Во втором товарищеском матче в этом месяце Колумбия сыграет с Францией (29 марта), а Хорватия встретится с Бразилией (1 апреля).

Товарищеский матч

Колумбия — Хорватия — 1:2 (1:2)

Голы: Ариас, 2 — 1:0. Вушкович, 6 — 1:1. Матанович, 42 — 1:2.

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Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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