Колумбия без Кордобы разгромила Австралию
Колумбия выиграла у Австралии в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла на стадионе «Сити Филд» в Нью-Йорке.
В первом тайме голов забито не было. На 76-й минуте полузащитник Хамес Родригес с пенальти открыл счет. В концовке встречи Луис Диас и Жефферсон Лерма забили голы и довели счет до крупного.
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на поле не выходил.
Товарищеский матч
Колумбия — Австралия — 3:0 (0:0)
Голы: Родригес (пен.), 76 — 1:0. Диас, 89 — 2:0. Лерма, 90+3 — 3:0.
Новости