Сегодня, 06:44

Колумбия без Кордобы разгромила Австралию

Евгений Козинов
Корреспондент

Колумбия выиграла у Австралии в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла на стадионе «Сити Филд» в Нью-Йорке.

В первом тайме голов забито не было. На 76-й минуте полузащитник Хамес Родригес с пенальти открыл счет. В концовке встречи Луис Диас и Жефферсон Лерма забили голы и довели счет до крупного.

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на поле не выходил.

Товарищеский матч

Колумбия — Австралия — 3:0 (0:0)

Голы: Родригес (пен.), 76 — 1:0. Диас, 89 — 2:0. Лерма, 90+3 — 3:0.

Джон Кордоба
Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
