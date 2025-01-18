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Сегодня, 19:42

Гоцук — о возможном матче сборной России против команды из медиалиги: «Футболисты будут не в восторге от этой идеи»

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном матче сборной России против команды из медиалиги.

«Футболисты национальной команды будут не в восторге от этой идеи. Для них это не будет казаться официальным матчем, а футболисты медиалиги выйдут как на последний бой. Для меня это параллельные истории. И такой матч может носить только характер шоу-игры, а не на спортивный результат», — сказал Гоцук «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборной России в 2025 году менее чем в 10 процентов.

Дарик Агаларов

Кирилл Гоцук
Сборная России по футболу
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