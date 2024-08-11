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Сегодня, 11:35

Кейн не стал праздновать победу в предсезонном турнире на стадионе «Тоттенхэма»

Алина Савинова
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В субботу, 10 августа, «Бавария» обыграла «Тоттенхэм» (3:2) и выиграла предсезонный турнир Visit Malta Cup.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе английской команды. Во время церемонии бывший форвард «шпор» Харри Кейн отказался поднимать над головой трофей, проявив таким образом уважение к фанатам своей бывшей команды.

После игры 31-летний футболист рассказал, что испытывал странные ощущения в товарищеском матче против «Тоттенхэма».

Кейн выступал за «Тоттенхэм» почти 20 лет, включая аренды в другие команды. В 2023 году он перешел в «Баварию», за которую в минувшем сезоне провел 45 матчей во всех турнирах и забил 44 гола.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Кейн рассказал, что испытывал странные ощущения во время матча против «Тоттенхэма»
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