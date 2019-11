Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен

В первом тайме контрольного матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), состоявшегося в Израиле, возникла конфликтная ситуация между напдающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

После довольно жесткого фола со стороны уругвайца Матиаса Весино раздраженный Месси в весьма резкой форме выразил неудовольствие именно в адрес Кавани. Последний не остался в долгу, возникшая перепалка была прекращена лишь после вмешательства других игроков обеих команд.

По пути на перерыв нападающий «ПСЖ» предложил форварду «Барселоны» выйти на поединок. Месси дал понять, что готов в любой момент. На этом колфликт был исчерпан. (Эли Швидлер)

cavani and messi please don't fight ur so sexy haha pic.twitter.com/YfcF1WkX09