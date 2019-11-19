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Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен

03:21
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В первом тайме контрольного матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), состоявшегося в Израиле, возникла конфликтная ситуация между напдающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

После довольно жесткого фола со стороны уругвайца Матиаса Весино раздраженный Месси в весьма резкой форме выразил неудовольствие именно в адрес Кавани. Последний не остался в долгу, возникшая перепалка была прекращена лишь после вмешательства других игроков обеих команд.

По пути на перерыв нападающий «ПСЖ» предложил форварду «Барселоны» выйти на поединок. Месси дал понять, что готов в любой момент. На этом колфликт был исчерпан. (Эли Швидлер)

Аргентина спаслась в матче с Уругваем, на счету Месси гол и передача

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