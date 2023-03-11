Каррера оценил перспективу проведения товарищеского матча между сборными России и Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Италии.

— Обсуждают ли в Италии российский футбол?

— Нет, никто. Когда я тренировал «Спартак», итальянские журналисты спрашивали у меня про российский футбол, — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

— Как вы считаете, согласилась бы сборная Италии в нынешнее время провести товарищеский матч со сборной России?

— Я думаю, политическое вмешательство могло бы перешагнуть решение футбольных федераций.

23 марта национальная команда России сыграет с Ираном в Тегеране в рамках товарищеского матча, а 26 марта встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.