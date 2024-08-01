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Анчелотти — о поражении «Реала» от «Милана»: «Матч, в котором мы бились и боролись, но это нормально»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Милана» (0:1).

Команды сыграли в ночь на 1 августа. Единственный гол забил вингер «Милана» Самуэль Чуквуэзе.

«Это был матч, в котором мы бились и боролись, но это нормально. Игроки атаки сыграли очень хорошо. Арда уже в хорошей форме, это будет важный сезон для него. Браим сыграл хорошо. С Рюдигером и Модричем мы выглядели лучше, но их хватило только на 45 минут», — приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
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