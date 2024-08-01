Анчелотти — о поражении «Реала» от «Милана»: «Матч, в котором мы бились и боролись, но это нормально»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Милана» (0:1).

Команды сыграли в ночь на 1 августа. Единственный гол забил вингер «Милана» Самуэль Чуквуэзе.

«Это был матч, в котором мы бились и боролись, но это нормально. Игроки атаки сыграли очень хорошо. Арда уже в хорошей форме, это будет важный сезон для него. Браим сыграл хорошо. С Рюдигером и Модричем мы выглядели лучше, но их хватило только на 45 минут», — приводит слова Анчелотти Marca.