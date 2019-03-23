Кака - о Пакете: "Он готов играть за сборную Бразилии под номером 10"

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака поддержал хавбека красно-черных Лукаса Пакету. 21-летний футболист бразильской национальной команды в сегодняшнем товарищеском матче против Панамы выйдет на поле под номером 10.

- Игра под номером 10 за сборную - это прекрасно, у него большое будущее в сборной Бразилии, - цитирует Fooball Italia Кака. - Думаю, он готов играть за сборную под номером 10, нужно только повзрослеть в своем футболе. У него прекрасный тренер Дженнаро Гаттузо, который хорошо знает южноамериканцев. Он очень помог мне, когда я перешел в "Милан".