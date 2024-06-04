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Сегодня, 14:28

Итальянские скауты просмотрят Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении против Словении

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Скауты двух итальянских клубов посетят контрольный матч между сборными Армении и Словении, где будут наблюдать за игрой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях.

Встреча состоится в Любляне во вторник, 4 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 23-летний Сперцян провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

На счету 25-летнего Тикнизяна 30 сыгранных встреч за «Локомотив», в которых ему удалось забить девять мячей и отдать шесть голевых передач. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Наир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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