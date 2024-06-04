Сборные Италии и Турции сыграют в товарищеском матче во вторник, 4 июня. Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Италия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 22.00 мск.

Итальянская команда является действующим победителем чемпионата Европы. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» обыграла Англию в серии послематчевых пенальти — 1:1 (3:2). Это стало для Италии второй победой в истории на данной турнире. Ранее команда выигрывала ЧЕ в 1968 году.

Национальная команда Турции — бронзовый призер Евро-2008.