Товарищеский матч между сборными Франции и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, вратарь «Реала» Андрей Лунин и голкипер «Александрии» Юрий Панькив уже во Франции сдали положительный тест на коронавирус. Теперь в распоряжении Андрея Шевченко остался лишь один вратарь — Георгий Бущан из «Динамо».

Ранее целая группа футболистов донецкого «Шахтера» не приехала в команду из-за коронавируса.

Матч Франция — Украина должен состояться 7 октября. Начало — в 22.10 (мск).