Источник: матч Франция — Украина может не состояться
13:15
Товарищеский матч между сборными Франции и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, вратарь «Реала» Андрей Лунин и голкипер «Александрии» Юрий Панькив уже во Франции сдали положительный тест на коронавирус. Теперь в распоряжении Андрея Шевченко остался лишь один вратарь — Георгий Бущан из «Динамо».
Ранее целая группа футболистов донецкого «Шахтера» не приехала в команду из-за коронавируса.
Матч Франция — Украина должен состояться 7 октября. Начало — в 22.10 (мск).
У збірної України на матч із Францією залишається лише один голкіпер. Адже тести Луніна і Паньківа на COVID-19, на жаль, дали позитивний результат.— Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020