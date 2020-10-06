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Источник: матч Франция — Украина может не состояться

13:15
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Товарищеский матч между сборными Франции и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, вратарь «Реала» Андрей Лунин и голкипер «Александрии» Юрий Панькив уже во Франции сдали положительный тест на коронавирус. Теперь в распоряжении Андрея Шевченко остался лишь один вратарь — Георгий Бущан из «Динамо».

Ранее целая группа футболистов донецкого «Шахтера» не приехала в команду из-за коронавируса.

Матч Франция — Украина должен состояться 7 октября. Начало — в 22.10 (мск).

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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