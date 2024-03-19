26 марта сборная Испании по футболу в Мадриде на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» примет сборную Бразилии в товарищеском матче. Поединок начнется в 23.30 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Испания — Бразилия.

Сборная Испании, которую тренирует Луис де ла Фуэнте, вышла на Евро-2024. «Красная фурия» сыграет в группе B с Хорватией, Италией и Албанией. Испанцы трижды в своей истории выигрывали чемпионат Европы по футболу — в 1964, 2008 и 2012.

Сборная Бразилии сыграет в Кубке Америки-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Пентакампеоны попали в группу D вместе с Колумбией, Парагваем и с победителем пары Коста-Рика/Гондурас.

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