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19 марта, 21:45

Испания — Бразилия: дата и время начала матча

Сборная Испании сыграет с Бразилией в Мадриде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард сборной Испании по футболу Альваро Мората.
Альваро Мората.
Фото Global Look Press

26 марта сборная Испании по футболу в Мадриде на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» примет сборную Бразилии в товарищеском матче. Поединок начнется в 23.30 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Испания — Бразилия.

Сборная Испании, которую тренирует Луис де ла Фуэнте, вышла на Евро-2024. «Красная фурия» сыграет в группе B с Хорватией, Италией и Албанией. Испанцы трижды в своей истории выигрывали чемпионат Европы по футболу — в 1964, 2008 и 2012.

Сборная Бразилии сыграет в Кубке Америки-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Пентакампеоны попали в группу D вместе с Колумбией, Парагваем и с победителем пары Коста-Рика/Гондурас.

Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
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