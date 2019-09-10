Ирландия обыграла Болгарию, Ивелин Попов заменил Миланова и забил

Ирландия победила Болгарию в товарищеском матче — 3:1. В стартовом составе болгар появился экс-хавбек ЦСКА Георгий Миланов. В перерыве его заменил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, который и стал автором единственного мяча команды.

Товарищеский матч

Ирландия — Болгария — 3:1 (0:0)

Голы: Браун, 56 (1:0). Попов, 67 — с пенальти (1:1). Лонг, 83 (2:1). Коллинз, 86 (3:1).

Ирландия: Траверс (О`Хара, 76), Лонг, Кристи, Иган, Джадж (Бирн, 59), Хурихэйн (Макклин, 69), Браун, Каллен, О`Дауда (Стивенс, 76), Хоган (Коллинз, 60), Кертис (Хендрик, 84).

Болгария: Х.Иванов, Недялков (Божиков, 59), Горанов, К.Димитров (Панайотов, 80), Пашов, Н.Димитров (Вандерсон, 59), Миланов (Попов, 46), Славчев, Малинов (Терзиев, 81), Краев, Младенов (Десподов, 68).

Предупреждение: Коллинз, 84.

Судья: Вельц (Германия).

10 сентября. Дублин. Стадион «Авива».