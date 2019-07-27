"Интер" обыграл "ПСЖ". Для этого понадобилась серия пенальти

"Интер" обыграл "ПСЖ" в товарищеском матче 1:1 (1:0). Пенальти - 5:6.

Счет в матче открыл защитник французского клуба Тило Керер на 41 минуте встречи. Однако на 4 компенсированной минуте матча нападающему "Интера" Самуэле Лонго удалось сравнять счет, после чего его команде удалось победить благодаря серии пенальти (6:5).

Товарищеские матчи. Клубы

"ПСЖ" - "Интер" - 1:1 (1:0). Пенальти - 5:6

Голы: Керер, 41 (1:0). Лонго, 90+4 (1:1).

Серия пенальти: Кавани - 1:0. Раноккиа - 1:1. Хесе - 2:1. Гальярдини - 2:2. Диалло - 3:2. Колидио - 3:3. Аушиш - 3:3 (вратарь). Агуме - 3:4. Хеман - 4:4. Кандрева - 4:4 (вратарь). Мбе Со - 5:4. Лонго - 5:5. Загре - 5:5 (вратарь). Жоау Мариу - 5:6.

"ПСЖ": Ареола, Менье (Хеман, 76), Диалло, Бернат (Загре, 76), Кюрзава (Нсоки, 76), Керер (Баккер, 76), Сарабия (Хесе, 75), Дракслер (Мбе Со, 76), Эррера (Аушиш, 76), Верратти (Куасси, 76), Мбаппе (Кавани, 75).

"Интер": Ханданович, де Фрай (Лонго, 65), Д`Амброзио (Агуме, 90), Бастони (Раноккиа, 65), Далберт (Годин, 65), Шкриньяр (Пирола, 83), Брозович (Гальярдини, 65), Сенси (Валеро, 65), Барелла (Колидио, 83), Эспозито (Кандрева, 65), Перишич (Жоау Мариу, 83).

Предупреждение: Кюрзава, 49.

Судья: Фу Мин (Китай).

27 июля. Тайпа. Стадион "Estadio Campo Desportivo".