Сборная Аргентины в официальном Twitter опубликовала состав на октябрьские контрольные матчи. Двукратные чемпионы мира встретятся с командами Эквадора и Германии.

В заявку не попали игроки «ПСЖ» Мауро Икарди и Анхель Ди Мария, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Лионель Месси продолжает отбывать дисквалификацию.

На сентябрьские матчи в состав молодежной сборной вызывался форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе. На этот раз его нет в заявке.