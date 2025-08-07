Игроки «Комо» и «Бетиса» устроили драку во время товарищеского матча

В конце первого тайма товарищеского матча между «Комо» и «Бетисом» произошла массовая потасовка. Причина конфликта неизвестна.

В добавленное время Пабло Форналс и Максимо Перроне обменялись ударами по лице в центре поля, после чего на газон выбежали игроки обеих команд. По итогам драки Форналс и Перроне получили по красной карточке, а Джованни Ло Чельсо и Патрик Кутроне — по желтой.

Игра прошла в Кадисе на муниципальном стадионе де ла Линеа де ла Консепсьон.