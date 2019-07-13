Игрок "Арсенала" покинул поле из-за расистских оскорблений

Защитник "Арсенала" Джорди Осей-Туту, который выступает на правах аренды за "Бохум", подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов на товарищеском матче с "Грассхоппер" (3:2). 20-летний англичанин покинул поле в первом тайме.

Чуть позже Осей-Туту нашел в себе силы вернуться на поле во второй половине игры и был заменен только на 53-й минуте матча.

"Спасибо за вашу поддержку в социальных сетях. Мне очень грустно, что такое поведение по-прежнему является частью игры, но это то, что есть в жизни. Такое никогда не остановит меня, я продолжу играть в футбол. Ничего помешает мне дальше выступать за "Бохум", – написал Осей-Туту в Instagram.