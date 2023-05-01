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Сегодня, 21:51

Семшов: «Мы прекрасно провели время, поиграли в футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник команды легенд «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал корреспонденту «СЭ» результат ретро-матча Победы против «Спаратка» (0:2).

— Как оцените эту игру с точки зрения того, что получилось классное шоу?

— Великолепно. Мы прекрасно провели время, поиграли в футбол. Безусловно, нам тяжеловато. У нас ветеранская команда, поэтому мы не стыдимся. Старались выжимать из себя. Футбол — это движение. Насколько нас хватило, настолько нас хватило. Хочу сказать спасибо нашей команде, спасибо соперникам, болельщикам, которые ощутили себя в тех годах, когда играли мы. На нас пришло 40 тысяч болельщиков, значит, мы что-то оставили, какой-то след в футболе. Мы фанатов помним, ценим. Они тем же самым нам отплатили.

— Кажется, что такие матчи популярнее, чем РПЛ, почему?

— Это шоу, болельщикам тоже хочется увидеть много игроков, которых они в последнее время не видели на футбольном поле. Мы редко собираемся. Спасибо РФС, который прекрасно организовывает матчи. Делимся опытом, жизненными ситуациями. Всегда стараемся друг друга поддерживать на поле.

Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды сыграли два тайма по 30 минут.

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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