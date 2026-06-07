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7 июня, 23:41

Хорватия победила Словению, Модрич забил 29-й гол в 198 матчах за сборную

Руслан Минаев

Сборная Хорватии дома обыграла сборную Словении в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Вараждин.

У хозяев на 51-й минуте отличился Лука Модрич. Хавбек забил 29-й гол в 198 матчах за национальную команду. В добавленное время отметился Марио Пашалич. У гостей на 83-й минуте гол забил Андрас Шпорар.

У Словении 89 минут отыграл защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

На чемпионате мира-2026 Хорватия сыграет в групповом турнире с Англией, Панамой и Ганой.

Товарищеские матчи. Сборные. .
07 июня, 21:45. ()
Хорватия
2:1
Словения

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Лука Модрич
Сборная Словении по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Ваня Дркушич
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