Хорватия победила Словению, Модрич забил 29-й гол в 198 матчах за сборную

Сборная Хорватии дома обыграла сборную Словении в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Вараждин.

У хозяев на 51-й минуте отличился Лука Модрич. Хавбек забил 29-й гол в 198 матчах за национальную команду. В добавленное время отметился Марио Пашалич. У гостей на 83-й минуте гол забил Андрас Шпорар.

У Словении 89 минут отыграл защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

На чемпионате мира-2026 Хорватия сыграет в групповом турнире с Англией, Панамой и Ганой.