Хорватия победила Словению, Модрич забил 29-й гол в 198 матчах за сборную
Сборная Хорватии дома обыграла сборную Словении в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Вараждин.
У хозяев на 51-й минуте отличился Лука Модрич. Хавбек забил 29-й гол в 198 матчах за национальную команду. В добавленное время отметился Марио Пашалич. У гостей на 83-й минуте гол забил Андрас Шпорар.
У Словении 89 минут отыграл защитник «Зенита» Ваня Дркушич.
На чемпионате мира-2026 Хорватия сыграет в групповом турнире с Англией, Панамой и Ганой.
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