Хорватия — Словения: онлайн-трансляция товарищеского матча
Хорватия и Словения сыграют в товарищеском матче 7 июня
Сборные Хорватии и Словении сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Хорватия — Словения можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.
Хорватия — участник чемпионата мира-2026. Команда сыграет в группе L с Англией, Ганой, и Панамой. Словения не вышла на ЧМ-2026. Сборная не смогла пройти европейскую квалификацию.
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