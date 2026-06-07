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7 июня, 18:45

Хорватия — Словения: онлайн-трансляция товарищеского матча

Хорватия и Словения сыграют в товарищеском матче 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Reuters

Сборные Хорватии и Словении сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
07 июня, 21:45. ()
Хорватия
2:1
Словения

Следить за ключевыми событиями встречи Хорватия — Словения можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Хорватия — участник чемпионата мира-2026. Команда сыграет в группе L с Англией, Ганой, и Панамой. Словения не вышла на ЧМ-2026. Сборная не смогла пройти европейскую квалификацию.

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Сборная Словении по футболу
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