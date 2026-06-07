Сборные Хорватии и Словении сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

07 июня, 21:45. ()

Следить за ключевыми событиями встречи Хорватия — Словения можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.