«Сочи» победил «Химки» в товарищеском матче

«Сочи» обыграл «Химки» в товарищеском матче на сборе в Турции со счетом 2:0.

У победителей голы забили Шодибек Шарипов и Захар Федоров. В составах обеих команд по ходу встречи были удаления: у «Сочи» красную карточку получил Кирилл Кравцов, у «Химок» — Кристиан Гонсалес.

«Химки» провели свой заключительный контрольный матч на сборе, а «Сочи» вечером 24 февраля еще сыграют с «Балтикой».

Товарищеский матч

«Химки» — «Сочи» — 0:2 (0:1)

Голы: Шарипов, 24 (0:1). Федоров, 88 (0:2).

«Химки»: Гудиев, Ышык, Дзантиев, Скворцов, Тассано (Казанцев, 57), Каргинов (Лысцов, 70), Хубулов, Магомедов (Дибиров, 57), Кобесов (Главчич, 57), Садыгов, Долгов (Дулаев, 57).

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Миладинович, Сиссако, Батырев, Шипунов, Кравцов, Жоаозиньо, Шарипов, Сарвели, Федоров.

Удаления: Тассано, 56. Кравцов, 64.

24 февраля. Турция