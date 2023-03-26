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Сегодня, 18:35

Хаверц и Шлоттербек не сыграют за сборную Германии против Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Кай Хаверц по состоянию здоровья покинули расположение сборной Германии перед товарищеским матчем с национальной командой Бельгии, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Хаверц пропустит встречу из-за заражения гриппом, а у Шлоттербека диагностировано повреждение мышц левого бедра.

Встреча между сборными Германии и Бельгии пройдет в Кельне 28 марта. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Кай Хаверц
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