Хаверц и Шлоттербек не сыграют за сборную Германии против Бельгии

Защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Кай Хаверц по состоянию здоровья покинули расположение сборной Германии перед товарищеским матчем с национальной командой Бельгии, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Хаверц пропустит встречу из-за заражения гриппом, а у Шлоттербека диагностировано повреждение мышц левого бедра.

Встреча между сборными Германии и Бельгии пройдет в Кельне 28 марта. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.