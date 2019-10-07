Хамес Родригес попросил не вызывать его на ближайшие матчи сборной Колумбии

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес пропустит ближайшие матчи сборной Колумбии. Команде предстоит провести товарищеские матчи против Чили и Алжира, сообщает Marca.

Хамес связался с главным тренером Колумбии Карлушей Кейрушем и попросил не взывать его на эти встречи. Игрок хочет сосредоточиться на подготовке к следующим матчам «Реала».

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