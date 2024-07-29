Гвардиола — о матче с «Миланом»: «В целом все было неплохо. «Манчестер Сити» сыграл лучше, чем с «Селтиком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в товарищеском матче против «Милана».

Встреча прошла в воскресенье, 28 июля, на стадионе «Янки» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба.

«Мы сыграли лучше, чем в первом матче, и некоторые игроки сделали шаг вперед. В целом все было очень даже неплохо, все сыграли хорошо против команды-участника Лиги чемпионов. Это был шаг вперед: мы обошлись без травм, футболисты получили игровое время, мы прошли очередной тест и через несколько дней полетим на другую игру», — приводит пресс-служба горожан слова тренера.

24 июля «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Селтика» (3:4). Перед стартом нового сезона АПЛ команда Гвардиолы проведет еще два товарищеских матча — против «Барселоны» (31 июля) и «Челси» (4 августа).