Мантуан — о матче с «Тальересом»: «Хороший опыт для тех, кто не играл против аргентинских команд»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу над аргентинским клубом «Тальерес» (1:0) в матче Летнего кубка.

Единственный гол в этой встрече забил Мантуан — 23-летний футболист реализовал пенальти на 65-й минуте игры.

«Очень хорошие, приятные впечатления. Прекрасно понимал я и, думаю, все, что аргентинские команды, аргентинские футболисты любят со всей страстью отдаваться матчам. Какие-то моменты могут быть очень жесткими. У меня уже была возможность, когда я играл в Бразилии, сыграть против нескольких аргентинских клубов, поэтому примерно представлял, чего ожидать. Хорошо, что мы победили сегодня.

Идет хороший процесс подготовки. Понятно, что были ошибки и какие-то недочеты. Все это мы обязательно рассмотрим, проработаем. Думаю, это был хороший опыт для тех, кто еще никогда не играл против аргентинских команд. И сам матч выдался интересным и достаточно эмоциональным», — сказал Мантуан после матча.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».