Губерниев: «Дзюба пригодился бы сборной даже на скамейке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Молдавией (0:0), а также выразил опасения по выходу национальной команды на чемпионат мира-2022.

— Если бы Дзюба сыграл вчера с Молдавией, результат был бы другим?

— Вчера большое число футболистов были проверены. И если бы Дзюба был в сборной, не обязательно ему было выходить. Но он, безусловно, пригодился бы команде как минимум на скамейке. Решение принимает тренер, я его уважаю, но на данный момент надо быть крепче духом всем и не идти на поводу у моралистов. Люди, которые громче всех кричат «держи вора», оказываются сами знаете кем.

— Если мы не доберем очков в ближайших матчах Лиги наций, можно будет сетовать на отсутствие Дзюбы как ключевого игрока сборной?

— Я вообще хочу сказать, что мы играем с огнем. Вчерашняя ничья может аукнуться при жеребьевке к чемпионату мира. Если мы помним, у Станислава Черчесова нет опыта отбора на чемпионат мира. Поэтому если из второй корзины мы провалимся пониже, и соперниками у нас будут Франция и Бельгия, мы вспомним и вот эту ничью, и условное отсутствие Дзюбы. Хотя на самом деле тренеры — большие молодцы, проверили молодежь, но ты забей спокойно два гола Молдавии и проверяй молодежь. Эта игра влияет на рейтинг ФИФА — странно, что об этом никто не говорит. Вы хотите, чтобы мы из третей корзины попадали на лучшие команды мира? Окей, но мы тогда на чемпионат мира не отберемся. Опыта отбора на чемпионат мира у тренера Черчесова нет. Ничья 0:0 может негативно сказаться на рейтинге. При неудачных матчах в Лиге наций, мы можем опуститься на корзину ниже.

— После матча с Молдавией у вас есть опасения за игру сборной в Лиге наций?

— У меня есть опасения, мы четыре матча выиграть не можем, не забиваем Молдавии. Я рассчитываю, что совсем другая команда по настрою и мастерству будет и с Турцией, и с Сербией. Но что-то мне подсказывает, что Дзюба в этих матчах был бы необходим нам. У нас нет нападающих — Смолов травмировался.

— А Соболев и Чалов?

— И все. А если что-то произойдет с Соболевым и Чаловым? Чалов вчера вышел, ничего не показал — вычеркиваем. Есть Соболев.

— Дзюба пригодился бы?

— Конечно, да. Можно не выпускать его, но пригласить в команду капитана с моей точки зрения было необходимо. А реагировать на то, кто там смеется — надо мной тоже много кто смеется, а я пру как танк номер один. Крепче духом надо быть. (Константин Колмаков)

Два заключительных матча Лиги наций сборная России проведет на выезде против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).