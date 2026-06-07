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7 июня, 19:00

Греция — Италия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Греция и Италия сыграют в товарищеском матче 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанлуиджи Доннарумма, вратарь сборной Италии.
Фото Global Look Press

Сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Греция — Италия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Греция не вышла на ЧМ-2026. Команда не смогла пройти европейскую квалификацию. Греки проиграли сборной Дании в матче 4-го тура группового этапа со счетом 1:3.

Италия не вышла на чемпионат мира третий раз подряд. Команда заняла второе место в своей группе и проиграла решающий матч в стыках. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.

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