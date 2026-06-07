Сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Греция — Италия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.