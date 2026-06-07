Греция — Италия: онлайн-трансляция товарищеского матча
Греция и Италия сыграют в товарищеском матче 7 июня
Сборные Греции и Италии сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Греция — Италия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.
Греция не вышла на ЧМ-2026. Команда не смогла пройти европейскую квалификацию. Греки проиграли сборной Дании в матче 4-го тура группового этапа со счетом 1:3.
Италия не вышла на чемпионат мира третий раз подряд. Команда заняла второе место в своей группе и проиграла решающий матч в стыках. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.
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