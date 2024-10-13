Гончаренко заявил, что «Пари НН» нужно усилить позицию нападающего

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о проблемных позициях в нижегородской команде.

В воскресенье, 13 октября, «Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче (2:2).

— Какие эмоции были после ухода из «Урала»?

— Первая мысль — команде нужен новый вызов. И я думал, будет ли мой уход бегством или во благо команды. Не мог дать себе ответ. Может стоило раньше пойти на этот шаг.

— Какие позиции нужно усилить клубу?

— Пока еще знакомлюсь с командой, но из очевидного — нужно усилить позицию нападающего, — сказал Гончаренко.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в Кубке России 19 октября.

Александр Абустин