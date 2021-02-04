Гончаренко доволен физической подготовкой игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды в товарищеских матчах с «Мурсией» (3:1) и «Ла-Унионом» (6:2). Обе игры клуб провел в один день.

«Мы проделали очень хорошую работу на тренировках, все игроки в хорошем состоянии и все заслуживают играть в первом составе. Нам нужно было каким-то образом разделить футболистов, чтобы они могли сыграть утром и вечером.



Атакуем мы очень хорошо. И утром, и вечером было хорошее сопротивление от соперников. «Мурсия» после первого матча с нами проанализировала ошибки, сделала выводы, но все равно мы создавали моменты. Что касается обороны, будем планомерно улучшать этот аспект и позиционную атаку», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

21 февраля «армейцы» сыграют со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 14.30 по московскому времени. После 19 туров Тинькофф РПЛ занимают 2-е место, набрав 37 баллов.