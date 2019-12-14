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Голландия проведет товарищеский матч с США

16:28
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Сборная Голландии проведет товарищеский матч с США, сообщает официальный сайт Королевского нидерландского футбольного союза. Игра состоится 26 марта в Эйндховене в рамках подготовки голландцев к Евро-2020.

Ранее стало известно, что 29 марта «оранжевые» встретятся с Испанией.

В финальной стадии Евро-2020 Голландия сыграет с Украиной (14 июня), Австрией (18 июня) и победителем Лиги наций в дивизионе D или A, если им станет Румыния (22 июня).

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