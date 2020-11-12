Голландия и Испания не выявили победителя

Сборная Голландии сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче (1:1). Серхио Каналес открыл счет в середине первого тайма, а Донни ван де Бек после перерыва забил за голландцев.

Товарищеский матч

Голландия — Испания — 1:1 (0:1)

Голы: Каналес, 18 (0:1). ван де Бек, 47 (1:1).

Голландия: Бизот, Фелтман, Аке (Блинд, 6), Хатебур (Дюмфрис, 46), Вейндал, Вайналдум (Классен, 46), ван де Бек, Ф.де Йонг (де Фрай, 47), Л.де Йонг, Бергхейс (Стенгс, 47), Депай (Бабел, 79).

Испания: Симон, Иньиго Мартинес (Серхио Рамос, 85), Хосе Гайя (Регилон, 29), Бельерин, Гарсия, Каналес (Льоренте, 72), Коке, Асенсио (Ольмо, 61), Эрнандес, Мората (Траоре, 61), Морено (Торрес, 61).

Предупреждения: Регилон, 49. Ольмо, 84. ван де Бек, 89.

Судья: Масса (Италия).

11 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».