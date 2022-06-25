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Сегодня, 22:37

Голкипер «Динамо» Лещук рассказал, что кинул торт в исполнителя Егора Крида

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что кинул торт в исполнителя Егора Крида после матча с командой блогеров «Амкалом» (5:0).

— Расскажи об эпизоде с Кридом и тортом.
— У нас традиция: у кого день рождения, того либо лицом в торт, либо бегаем за ним, пока не догонит торт. Я взял на себя ответственность. К нам на стадион пришел гость, традиции отменять нельзя. Егор оценил.

— Тебя там охранник отодвинул. Что случилось?
— Это его работа, он не знал, а я и не предупреждал. Если бы мы сказали представителям Егора, то, наверно, бы они и ему это передали, тогда не было бы никакого сюрприза. Мы пересекались с ним в Lays, поэтому решил, почему бы это ни сделать. Егору вроде понравилось.

Певец Егор Крид выступил на предматчевом шоу перед товарищеским матчем между «Динамо» и «Амкалом», который завершился со счетом — 5:0.

Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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