Вратарь «Динамо» Лещук: «Это была наша первая игра после отпуска. Нам было важно побегать»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, какие цели ставило перед собой «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

— Мы хотели показать, что Овечкин в порядке, как футболист, поэтому больше одного каждый решили не забивать. Овечкин в полном порядке, вы видели его игру в эти 10 минут. Одного выкинул с маршрутки и забил гол. Я его спрашивал, будут ли силовые приемы, он сказал, что постарается без них, но, видимо, не получилось"

—Такие матчи нужны?

— Они важны для болельщиков и привлечения новой аудитории. С точки зрения футболистов, хочется играть с более сильными соперниками и профессиональными командами. Надеюсь, что, если у нас состоится еще одна игра с ними — «Амкал прибавит и счет будет хотя бы 3:0, а не 5:0.

— Для «Динамо» это был бесполезный матч?

— Это была наша первая игра после отпуска. Нам было важно побегать, почувствовать мяч. Хорошо, что все прошло без грубостей. Было важно, чтобы никто не получил травму.

— Как новый тренер отреагировал, когда узнал, что его первый матч будет с блогерской командой?

— Для него это была первая игра, он, конечно же, хотел ее выиграть. Не знаю, как он отреагировал. Нас он попросил показать свои лучшие качества на поле. Наша установка на игру — показать себя. Попытались сыграть без грубостей.

25 июня «Динамо» в товарищеском матче разгромилоа команду блогеров со счетом 5:0.