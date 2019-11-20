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Гол Урибе принес Колумбии победу над Эквадором

07:25
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Сборная Эквадора проиграла Колумбии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Матеус Урибе.

Товарищеский матч

Эквадор — Колумбия — 0:1 (0:1)

Гол: Урибе, 42.

Эквадор: Падилья, Арреага, Паласиос, Торрес, Карабали (Лопес, 46), А.Ибарра (Плата, 46), Р.Ибарра (Кайседо, 70), Франко (Рохас Лопес, 84), Мендес (Эстрада, 67), Мена, Валенсия.

Колумбия: Оспина, Медина, Фабра (Тесильо, 90), Санчес (Мурильо, 46), Лукуми, Барриос, Урибе (Лерма, 73), Альсате, Мендоса (Морено, 80), Морелос (Мартинес, 46), Диас (Куадрадо, 65).

Предупреждение: Барриос, 80.

Судья: Кальдерон (Коста-Рика).

20 ноября. Гаррисон (Нью-Джерси). Стадион «Ред Булл Арена».

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