Гол сына Симеоне помог "Фиорентине" обыграть "Гвадалахару" на Международном кубке чемпионов

"Фиорентина" одержала волевую победу над "Гвадалахарой" в матче Международного кубка чемпионов – 2:1. В составе итальянской команды отличились Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, и Рикардо Соттиль.

Также на турнире "Фиорентина" сыграет с "Арсеналом" и "Бенфикой".

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Международный кубок чемпионов

"Фиорентина" - "Гвадалахара" - 2:1 (1:1)

Голы: Лопес, 25 (0:1). Симеоне, 27 (1:1). Соттиль, 52 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пулидо (Гвадалахара), 36 (вратарь)

Предупреждения: Терзич, 35. Раньери, 45. Симеоне, 49. Чеккерини, 70. Лакти, 78.

Судья: Васкес (США).

17 июля. Бриджвью. Стадион "SeatGeek Stadium".