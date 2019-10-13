Гол игрока «Зальцбурга» не спас Мали от поражения в матче с ЮАР
18:13
Завершились 3 товарищеских матча между африканскими командами. Сборная ЮАР на своем поле обыграла Мали — 2:1. В составе хозяев отличились полузащитники Дэн Фурман и Темба Зване. У гостей гол забил форвард Секу Койта, выступающий за «Зальцбург».
В других матчах Мозамбик обыграл Кению (1:0), а Уганда с тем же счетом выиграла у Эфиопии.
Товарищеский матч
ЮАР — Мали — 2:1 (2:0)
Кения — Мозамбик — 0:1 (0:0)
Эфиопия — Уганда — 0:1 (0:1)
Того — Экваториальная Гвинея — 1:1 (1:0)