Гол игрока «Зальцбурга» не спас Мали от поражения в матче с ЮАР

Завершились 3 товарищеских матча между африканскими командами. Сборная ЮАР на своем поле обыграла Мали — 2:1. В составе хозяев отличились полузащитники Дэн Фурман и Темба Зване. У гостей гол забил форвард Секу Койта, выступающий за «Зальцбург».

В других матчах Мозамбик обыграл Кению (1:0), а Уганда с тем же счетом выиграла у Эфиопии.

Товарищеский матч

ЮАР — Мали — 2:1 (2:0)

Кения — Мозамбик — 0:1 (0:0)

Эфиопия — Уганда — 0:1 (0:1)

Того — Экваториальная Гвинея — 1:1 (1:0)