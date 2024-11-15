Семак: «Моуринью перед матчем спросил: «Тренируешься?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с возглавляющим «Фенербахче» Жозе Моуринью перед товарищеским матчем команд.

— Перед игрой Моуринью вас похлопал по животу, в ответ на что вы рассмеялись. Что он сказал?

— Он спросил: «Тренируешься?»

— «Конечно, нет». — «А где живот?»

— Что обсуждали с Моуринью во время драки?

— Он сказал: «Это хорошо». Я ответил: «Конечно, хорошо. Главное, чтобы без переборов». Напряжение выплескивается.

Матч «Зенита» и «Фенербахче» проходил в Стамбуле и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:1.